"Евакуюйтеся, доки росіяни не вивезли вас у невідомому напрямку": Луганська ОВА закликає жителів виїхати до безпечного місця

"Евакуюйтеся, доки росіяни не вивезли вас у невідомому напрямку": Луганська ОВА закликає жителів виїхати до безпечного місця

У Луганській області тривають активні бойові дії, через це місцевих жителів просять евакуюватися.

Наразі більш-менш безпечно можна евакуювати лише із Сєвєродонецька та Лисичанська.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окрім вище вказаних населенних пунктів виїхати деінде небезпечно.

"В інших населених пунктах намагаємося, але це величезний ризик для життя, насамперед, місцевих жителів. Тому коли безпекова ситуація дозволяє – ми їдемо і допомагаємо. Але навіть в Попасній три дні тому зранку автобус зміг забрати людей, а за декілька годин там трапилась сумна історія. Трохи більше тижня тому евакуаційний транспорт доїхав до Новотошківського, де і залишився. Зміни на фронті – щохвилини. Евакуюйтесь в безпечні регіони України, доки росіяни не забрали документи і не відвезли вас в невідомому напрямку, звідки шансів на повернення немає", - закликав жителів Луганщини Сергій Гайдай.

Нгадаємо, що у Луганській області минула доба була надважкою. Потужні тривалі обстріли росіян завадили повноцінній евакуації. У результаті обстрілів армії РФ загинуло троє мешканців Луганщини та ще стільки ж поранено. Серед постраждалих – малолітня дитина.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли про спробу окупантів встановити повний контроль над Рубіжним та Попасною.

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