"Евакуюйтеся швидше": Гайдай назвав міста, звідки сьогодні можуть виїхати жителі Луганської області

Сьогодні, 27 квітня, у Луганській області евакуаційні автобуси спробують, як і днем раніше, евакуювати людей звідусіль, де можливо.

Евакуація запланована в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Попасній та Гірському. А також в селах та селищах цих громад, де ще існує проїзд.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Евакуюйтеся швидше: не бійтеся змінити життя. Зараз будь-яка спроба змін – на краще. Практично кожному із жителів області вже нічого втрачати. А в інших регіонах України, куди вас відвезуть безкоштовно, знайдуть дах над голову. Та головне – там безпечно", - закликав жителів Луганщини Гайдай.

Також він назвав переваги переїзду з Луганської області до більш безпечних регіонів.

"Функціонує інфраструктура, відкриті магазини, триває навчання в школах, є потреба у нових працівниках. Слід лише ухвалити рішення – жити не під кулями та "Градами". Евакуюємо кожного, хто забажав. Якщо не можете самостійно дістатися місць зборів – повідомте про своє місце перебування. Вам допоможуть. Автобуси вже вирушили", - наголосив очільник Луганщини.

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