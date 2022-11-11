"Евакуюються на всьому, що може плавати, і ледь не б'ються за човни": військкори РФ про паніку серед окупантів у Херсоні

У російських окупантів у Херсоні паніка через контрнаступ ЗСУ.
У Херсоні сотні окупантів поспіхом намагаються евакуюватися з правого на лівий берег. Через відсутність координації та плавзасобів в них розвинулася паніка.
Про це в Мережі повідомляють російські військові блогери.
"З місць повідомляють, що у Херсоні серед наших військових почалася паніка. Після початку обстрілів з боку ЗСУ прийшло розуміння, що угода про безпечну евакуацію виявилася міфом. Хто б міг подумати, так? Військові у паніці евакуюються на всьому, що може плавати. При цьому за малі катери, гумові човни мало не бійки, бо на великих переправах є ризик потрапити під обстріл. У Херсоні коротше весело", - написав Alex Parker Media.
Він додав, що ситуація у Херсоні набагато гірша, ніж вони могли собі уявити.
"Був розрахунок на якийсь договірняк з евакуацією, який повірив Кремль, але це виявилося кидком. Мабуть, американці пообіцяли, але Україна це проігнорувала. Нині там паніка. Техніку кинуто. За оптимістичними сценаріями ЗСУ захоплять у полон близько 5000 наших військових. За песимістичним у полоні може виявитися все угрупування близько 20 тисяч. Це кінець", - написав військовий блогер.
Нагадаємо, що російські війська на Херсонщині пішли з першої лінії оборони на другу, яка за 70 кілометрів від першої. По периметру територію зайняли Сили оборони. Плацдарм суттєво скоротився.
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