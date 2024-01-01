Еволюція морських дронів: в СБУ розповіли, як SeaBaby атакує човни росіян

У Службі безпеки України вирішили переробити свій дрон, яким ведуть вогонь по човнах росіян.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк, пише "Українська правда".

Дрон має стати швидшим, більшим, потужнішим й із геть іншою системою зв'язку.

"Зараз у новому поколінні цих машин бойову частину збільшили в кілька разів і довели зі 108 до 850 кілограмів, використовують найкращі системи зв'язку, кожна з яких коштує понад 300 тисяч доларів, корпус виготовляють із непомітного для радарів матеріалу та послуговуються ще багатьма інноваційними рішеннями", - мовиться у повідомленні.

Для прикладу, зараз на дронах уже встановлена вогнеметна система, яка дозволяє вести в прямому розумінні морський бій.

На відео зафіксовано, як українські дрони СБУ ведуть вогонь по човнах росіян, які вискочили з одного з кримських військових портів, щоб потопити дрони. Але безпілотники, замість того, щоб утікати, розвернулись і відкрили вогонь у відповідь.

СБУ вражають дроном російський човен

Йдеться про розробку під назвою SeaBaby. Від першого покоління в новому дроні залишилось мало що, крім самої ідеї і тактики застосування.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії восени 2022 року почала масовано обстрілювати Україну "Калібрами" зі своїх кораблів у Чорному морі. Тож Сили оборони отримали вказівку знайти варіант, як знищувати чи хоча б пошкодити ракетоносії Чорноморського флоту РФ.

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