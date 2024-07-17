F-16 для України: Арахамія прокоментував ситуацію з наданням винищувачів

У позавійськовий час терміни постачання авіації завжди складають 5-6 років, а з Україною йдеться про один рік.

Наші партнери пообіцяли надати Україні більше літаків F-16, ніж підготували пілотів. До недостатньо швидких темпів постачань треба ставитись із розумінням, адже це все одно рекордні строки.

Про це заявив глава фракції Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

Як зазначив Арахамія, Бельгія, Нідерланди, Данія та інші союзники пообіцяли вже вдвічі більше літаків, ніж Україна має навчених льотчиків і інженерів для обслуговування західної авіації.

"Зараз кількість обіцяних нам бортів уже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів і інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто у нас зараз вузьке місце – вже не борти, а люди", – сказав Арахамія.

Арахамія також додав, що українська делегація у США намагалася "посунути чергу" з інших країн з полігонів, де проходять навчання пілотів.

Раніше новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманз прокоментував ситуацію з наданням Україні винищувачів F-16. Він не може озвучити точну дату через небезпеку з боку Росії, адже літаки мають суттєво змінити ситуацію на фронті і тому є ціллю номер один.

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