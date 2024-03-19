F-16 для України: авіаексперт пояснив, у якому випадку вони забезпечать паритет у повітрі

Нам для паритету з росіянами в повітрі потрібно багато літаків F-16, але ключовий аспект – не кількість. Головне полягає в озброєнні та радіоелектронному обладнані, яке буде встановлено на винищувачах.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

Важливо, які будуть стояти радари, бортові комплекси оборони, які ракети. Якщо літаки будуть обладнані ефективними й сучасними зразками обладнання, проти якого росіяни не здатні воювати, то нам вистачить 50 літаків F-16.

"Якщо перша партія літаків виявиться з застарілим озброєнням та застарілими системами, то скільки б нам не дали літаків ми нічого в повітрі не завоюємо. Ми зможемо збивати лише на 10% більше крилатих ракет", – зазначив авіаексперт.

Також він зауважив, що для повітряних боїв на озброєння повітря-повітря жодних обмежень щодо використання від західних партнерів немає. Вони є на ударну зброю повітря-земля й земля-земля, яке несе вибухівку. Наприклад, західними розвідниками ми можемо долітати до Москви без жодних проблем, але, якщо літак несе на борту вибухівку, то це вже заборонено.

"Мова йде про озброєння повітря-повітря. Якщо ми отримаємо вдосконалені радари й ракети дальністю 150 км, то тоді ми будемо на рівних воювати з росіянами в повітрі, а навіть по дальності ракет переважати їх. Якщо ми отримаємо ракети дальністю 90 км, то ми будемо по всіх параметрах поступатися російським літакам. Тобто краща зброя – це кращий результат", – наголосив Романенко.

Нагадаємо, генерал-лейтенант ЗСУ повідомив, як можна переламати домінування росіян у повітряній війні.

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