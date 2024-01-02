F-16 для України: експерт пояснив, проти яких ракет неефективні ці винищувачі

Безумовно, винищувачі F-16 значно посилять протиповітряну оборону України. Та, на жаль, проти деяких ракет вони є неефективними.

Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ Роман Світан в ефірі телеканалу "Київ24".

"Проти балістичних ракет він абсолютно не ефективний, він їх не бачить і не перехопить. А практично всі навколозвукові ракети він може перехопити", – пояснив експерт в ефірі телеканалу "Київ24".

Щобільше, вони також будуть доволі ефективними в боротьбі з іранським дронами-камікадзе, якими РФ гатить по українських містах ледь не щоночі. Річ у тім, що на літаках стоять хороші гармата та локатор, завдяки чому льотчик бачить "Шахед" у будь-який час доби.

Крім того, підсумовує Світан, літаки F-16 дуже ефективні проти практично всіх крилатих ракет.

Нагадаємо, Росія завдала чергового масованого удару по Україні 2 січня. Внаслідок цього польські Збройні сили також підняли винищувачі, аби убезпечити кордон від ракет росіян.

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