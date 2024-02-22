F-16 для України та ситуація на фронті: головне зі звернення Зеленського

Сьогодні, 22 лютого, на Ставці говорили не лише про оперативну ситуацію на передовій, а й про інші стратегічні питання. Зокрема, йшлося про підготовку нашої держави до переходу на F-16.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час традиційного звернення, 22 лютого.

За словами лідера, обговорили усі параметри щодо першої партії літаків:

конкретні терміни постачання

необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення.

"Деталі позитивні. Цього року наші Повітряні сили стануть сильніше, це – фундаментальні завдання. Конкретно – це захист від російських керованих авіабомб і загалом нові можливості на лінії фронту", – наголосив Зеленський.

Президент також заслухав доповіді Головкома, розвідки, міністра оборони та інших урядовців, які відповідають за озброєння. Особлива увага приділяється наразі кільком напрямкам: Авдіївському та південним.

"Дякую всім, хто б’ється заради України, працює заради України та допомагає! Слава Україні", – завершив президент.

Раніше Зеленський сказав, чи має Україна "план Б" у разі погіршення ситуації на фронті.

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