F-16 для України: у ЗСУ попередили, яку загрозу очікувати від росіян після прибуття винищувачів

У разі прибуття до України F-16, росіяни можуть збільшити удари про критичній інфраструктурі України.

Про це розповів спікер Повітряних сил української армії в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, ворог використовує затримку у часі американської допомоги та намагається вибити критичну енергетичну інфраструктуру наскільки це можливо.

"У ворога залишається досить багато ракет. Деякі типи ракет ворог застосовує проти України одразу після виробництва - з конвеєрів. Це все продовжується. І власне до постачання... систем ППО різних типів і F-16 нам треба триматися і відбивати ці атаки ворога", - наголосив Євлаш.

При цьому, ЗСУ дезорієнтують окупантів і імітують польоти F-16 та F-22.

Тим часом американський генерал та голова Бюро Національної гвардії Ден Гокансон заявив, що через брак виділення фінансування для допомоги Україні Конгресом, деякі програми можуть опинитись під загрозою закриття від 2025 року. Зокрема, підготовка українських пілотів на винищувачах F-16.

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