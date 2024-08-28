F-16 могли залучатися для знищення дронів та ракет під час масованої атаки РФ: гучна заява експерта

За словами експерта, одна крилата ракета може коштувати від півмільйона до двох мільйонів доларів.

Сучасні західні винищувачі F-16 могли залучатися для знищення дронів та крилатих ракет під час крайньої масованої атаки.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце.

"Вони могли залучатися як до знищення дронів, так і для перехоплення крилатих ракет, тому що для знищення безпілотників, зазвичай, використовується бортова крупнокаліберна гармата, бо дрон - достатньо дешевий. І використовувати ракети типу "повітря-повітря" для такої цілі не є дуже доцільно, оскільки вартість ракети може бути вищою у 2-3 рази, ніж дрон. Якщо ми говоримо про крилаті ракети, то їх зазвичай знищують засоби ураження, типу ракети "повітря-повітря". І одна крилата ракета може коштувати від півмільйона доларів до двох мільйонів доларів", - пояснив екперт.

Нагадаємо, аналітики Defense Express стверджують, що F-16 обладнані найновішою версією РЕБ проти ППО РФ.

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