F-16 та ситуація на фронті: Умєров з Сирським провели зустріч з головою Міноборони Данії

Голова Міністерства оборони України Рустем Умєров провів зустріч з данською делегацією на чолі з колегою Троельсом Лундом Поульсеном.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони у Telegram.

У повідомленні вказується, що на зустрічі також був присутній Головнокомандувач Олександр Сирський.

Міністр Умєров сказав, що україно-данське оборонне співробітництво нарощується і напрацьовується новий уніфікований механізм інвестування в українські компанії.

Пріоритет у цій сфері — прямі інвестиції, спільні оборонні компанії, локалізація виробництва в Україні.

Український міністр подякував своєму колезі за роль Данії в численних ініціативах на підтримку України, а особливо за співлідерство у наданні літаків F-16 та навчанні українських пілотів.

"Закликаю данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16 в інших країнах", - сказав Рустем Умєров.

Український міністр детально ознайомив данську делегацію із ситуацією на полі бою, сторони обговорили нагальні та довгострокові потреби української армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія планує першою поставити F-16 до України вже цього літа.

Крім того, ми раніше інформували, що перші українські пілоти пройшли навчання на F-16 у Великій Британії.

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