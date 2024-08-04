F-16 в Україні: чим оснащені західні винищувачі, які отримали ВПС ЗСУ

Українські F-16 споряджені системами раннього попередження про ракетний напад і двома типами ракет "повітря-повітря".
На отриманих від Заходу українських винищувачах F-16 встановлені пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад.
Їх ідентифікували аналітики порталів "Мілітарний" і Defense Express з відео, оприлюдненого пресслужбою глави держави.
Зазначається, що системою датської розробки та виробництва компанії Terma оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF).
2018 року Данія, Норвегія , Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16.
MWS забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, оскільки дає змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним.
За інформацією Defense Express, контейнер ECIPS/CJS від данської Terma та італійського Leonardo об'єднує у собі потужну цифрову станцію РЕБ, яка дозволяє ставити завади на РЛС літаків та зенітних ракетних комплексів, а також станцію фіксації загрози про ракетну атаку за рахунок, в тому числі, виявлення самих ракет, які наближаються.
Також аналітики зауважили, що на відео винищувачі озброєнні двома типами ракет "повітря-повітря" – AIM-9 для знищення цілей у ближній зоні та AIM-120, яка відповідає за середню та більшу дальність.
Крім того, у Мережі звернули увагу на позолочений колір ліхтаря кабіни.
"У покритті дійсно використовується золото і це дозволяє зменшити радіолокаційну помітність F-16", - пише Defense Express.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
F-16 ВЖЕ В УКРАЇНІ! Зеленський офіційно заявив про початок роботи винищувачів в українському небі!
Нагадаємо, сьогодні, у День Повітряних сил, президент Зеленський офіційно підтвердив –винищувачі F-16 уже в українському небі. Також він заявив, що Україна очікує на додаткові винищувачі від країн-партнерів.
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