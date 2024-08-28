F-16 збили в Україні російські цілі під час атаки: Forbes - про перші повітряні перемоги

Видання пише, що збиття російських цілей відбулося через три тижні після прибуття F-16 до України.

Колишні датські F-16 Lockheed Martin, які були передані Україні, мають перші повітряні перемоги. Винищувачі залучалися до відбиття крайньої масованої атаки РФ та збили ворожі цілі.

Про це пише видання Forbes.

Зазначається, що збиття російських цілей відбулося через три тижні після того, як перший із F-16 прибув до України.

Після цього фінський аналітик у Мережі написав: "Чудово бачити їх у дії".

"Їх бачили в польоті з парами ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 і ракет класу "повітря-повітря" з радіолокаційним наведенням AIM-120. Їх не бачили з боєприпасами класу "повітря-земля", хоча вони загалом сумісні з найкращими українськими протирадіолокаційними ракетами західного виробництва та плануючими бомбами з GPS-наведенням", - йдеться у публікації.

Автори видання стверджують, що військово-повітряні сили України озброюють свої F-16 зразками 1980-х років AIM-120B, радіус дії яких досягає 40 миль (64 км), керований крихітними радарами в передній частині винищувача. Для ближчих боїв F-16 мають AIM-9L/Ms, вперше представлені у 80-х роках, які можуть вражати цілі на відстані кількох миль, відслідковуючи їх інфрачервоні ознаки.

Нагадаємо, експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце раніше інформував, що F-16 могли залучатися для знищення дронів та ракет під час масованої атаки РФ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.