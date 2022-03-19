"Фахівці ландшафтного дизайну майстерно видалили елементи армії окупантів": ЗСУ знищили 2 батареї ворожої артилерії

Захисники України знищили 2 батареї ворожої техніки на Чернігівщині.

У Чернігівській області Збройні Сили України знищили ворожу артилерію.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Фахівці ландшафтного дизайну підрозділів оперативного командування "Північ" продовжують майстерно видаляти елементи армії окупанта з Чернігівщини. Сьогодні 2 батареї ворожої артилерії пішли слідом за російським кораблем. Так, наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 "МСТА-С". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що п'ять ударів ЗСУ не спинили окупантів. Вороги знову "полізли" на аеродром у Чорнобаївці і були знищені. Збройні Сили України вшосте вдарили по аеродрому Чорнобаївки під Херсоном і знову знищили позиції російських окупантів.

Станом на 19 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів орієнтовно склали 14,4 тисячі осіб.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 23-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, Київ, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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