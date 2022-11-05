Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС: станція підключена до енергосистеми України

Зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС вдалося відновити 4 листопада після того, як воно було припинене через обстріл російських військ.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, повідомила пресслужба агентства.

Там уточнили, що було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, необхідні для подавання електроенергії з енергосистеми України.

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"Близько 22:00 було відновлено електропостачання 750 кВ на всі шість енергоблоків ЗАЕС, а вісім діючих аварійних дизель-генераторів вимкнено та переведено в режим очікування, повідомив генеральний директор Ґроссі з посиланням на інформацію, отриману ним від групи експертів МАГАТЕ, присутньої на станції", – йдеться в заяві організації.

Нагадаємо, Запорізька АЕС була повністю знеструмлена 3 листопада у зв'язку з обстрілами російських окупантів. Загарбники ще 2 листопада пошкодили дві останні високовольтні лінії зв’язку ЗАЕС з українською енергосистемою.

Зауважимо, що в "Енергоатомі" повідомляли про плани окупантів підключити ЗАЕС до окупованих Криму та Донбасу.

Додамо, що кілька днів тому місія МАГАТЕ побувала в Україні з перевіркою ядерних об’єктів і не виявила ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, у чому раніше звинувачувала Росія.

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