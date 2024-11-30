Фахівців стоматології та протезистів додали до бронювання: які ще зміни у правилах 

Кабмін прийняв зміни до 76 постанови. В Україні частково змінили правила бронювання для працівників різних категорій.

Про це повідомив народний депутат України Олександр Федієнко.

Ключові зміни:

Додали до бронювання фахівців стоматології, протезистів, техніків, тощо

Військовозобов’язаним працівникам критично важливих підприємств, критично важливих установ, які включаються до списків, повинна бути нарахована щомісячна заробітна плата протягом строку, на який надано відстрочку від призову на військову службу. Тобто зарплата від грудня повинна бути у всіх заброньованих від 20 тисяч грн. Крім комунальних, та державних установ.

Змінити бронювання до тих підприємств, які за "кошти міжнародних партнерів", це визначатиме Мінреінтеграції, вони роблять перелік

Всі, хто мають критичність станом на 01.12.24 зберігають її до 28 лютого 2025 року.

Нагадаємо, в Україні від 1 грудня діятимуть нові правила бронювання від мобілізації. Що тепер змінилося - читайте у новині.

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