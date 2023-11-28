Фахівець пояснив, чому українцям слід економити електроенергію

Кожен із нас може вплинути на ситуацію.

В Україні цієї зими можливі відключення електроенергії. Щоб уникнути цього, громадянам слід бути ощадливими.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, пише "Укрінформ".

Слід подбати і про державу, і про себе

За словами експерта, якщо температура повітря буде нижче 8 градусів, в Україні можливий серйозний дефіцит електроенергії. На жаль, перекривати його не буде чим. Так, у пікові години можуть бути обмеження споживання електроенергії.

"Європейська енергосистема має певні обмеження в перетинах з українською. Тому в якийсь момент настане час, коли доведеться обмежувати споживання в пікові години. Тобто між 8 та 10 ранку або 17 та 20-21 вечора", – пояснив Харченко.

Проте уникнути відключень все-таки можливо. Насамперед має бути економія електроенергії з боку громадян. У цьому контексті українців закликають відключати бойлери, праски, пральні машини та все, що з цим пов'язано. Якщо кожна квартира в нашій країні зекономить по 3-4 кВт – результат для енергосистеми буде помітний.

"Тому, якщо українці будуть дійсно економити, можливо, ми зможемо обійтися без відключень. Якщо люди будуть споживати у звичному режимі, по максимуму, тоді, я думаю, що відключення будуть", – каже Олександр Харченко.

При цьому йдеться про обмеження на 2-3 години в умовах передбачуваного та комфортного графіка. Фахівець констатував, що наразі ми дуже близькі до тієї лінії, де, можливо, доведеться обмежувати споживачів.

Нагадаємо, раніше до економії людей закликали в "Укренерго".

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