"Фактично, розкол суспільства": у МЗС розповіли, хто може стояти за кібератакою на урядові сайти, і які мотиви

Зараз спеціалісти детально вивчають ситуацію щодо масштабної кібератаки на урядові сайти.
Кібератака, яку було здійснено на сайти державних органів в ніч проти 14 січня, є "формою гібридних дій, яку Україна засвідчує вже не перший рік". Є кілька версій, хто міг стояти за хакерською атакою.
Про це сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на брифінгу.
За її словами, попри те, розслідування щодо ще триває вже є підстави вважати, що ця кібератака є "формою гібридних дій, яку ми засвідчуємо вже не перший рік". Зауваживши, що у здійснення подібних гібридних дій вкладаються величезні ресурси.
"Зранку ми стали свідками атаки на цифрові платформи не тільки Міністерства закордонних справ, але й інших центральних органів виконавчої влади, зокрема й "Урядовий портал". Зараз наші спеціалісти детально вивчають ситуацію. У нас є кілька версій щодо того, хто міг за цим стояти, і яка причина", - сказала Джапарова.
Вона зауважила, що наразі опрацьовуються різні версії. Однак, за досвідом останніх років, за її словами, "неодноразово цифрові платформи української влади та різних державних інституцій піддавалися атакам з боку російських хакерів".
"Це, фактично, розкол суспільства. Це - посварити нас з друзями та партнерами. Це - нав’язати абсолютно штучні, фальсифіковані, сфабриковані наративи щодо України - про те, що ми є неспроможною нацією; українська мова - недомова. І всі ці наративи - навколо яких, фактично, відбуваються активні дії спеціальних служб Російської Федерації", - сказала вона, запевнивши надати більш детальну інформацію щойно вона з'явиться.
Нагадаємо, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.
У Держспецзв'язку хакерську атаку вважають найпотужнішою за останні чотири роки. Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора під час брифінгу повідомив, внаслідок дій зловмисників постраждало близько 70 сайтів.
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