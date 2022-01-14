"Фактично, розкол суспільства": у МЗС розповіли, хто може стояти за кібератакою на урядові сайти, і які мотиви

"Фактично, розкол суспільства": у МЗС розповіли, хто може стояти за кібератакою на урядові сайти, і які мотиви

Зараз спеціалісти детально вивчають ситуацію щодо масштабної кібератаки на урядові сайти.

Кібератака, яку було здійснено на сайти державних органів в ніч проти 14 січня, є "формою гібридних дій, яку Україна засвідчує вже не перший рік". Є кілька версій, хто міг стояти за хакерською атакою.

Про це сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на брифінгу.

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За її словами, попри те, розслідування щодо ще триває вже є підстави вважати, що ця кібератака є "формою гібридних дій, яку ми засвідчуємо вже не перший рік". Зауваживши, що у здійснення подібних гібридних дій вкладаються величезні ресурси.

"Зранку ми стали свідками атаки на цифрові платформи не тільки Міністерства закордонних справ, але й інших центральних органів виконавчої влади, зокрема й "Урядовий портал". Зараз наші спеціалісти детально вивчають ситуацію. У нас є кілька версій щодо того, хто міг за цим стояти, і яка причина", - сказала Джапарова.

Вона зауважила, що наразі опрацьовуються різні версії. Однак, за досвідом останніх років, за її словами, "неодноразово цифрові платформи української влади та різних державних інституцій піддавалися атакам з боку російських хакерів".

"Це, фактично, розкол суспільства. Це - посварити нас з друзями та партнерами. Це - нав’язати абсолютно штучні, фальсифіковані, сфабриковані наративи щодо України - про те, що ми є неспроможною нацією; українська мова - недомова. І всі ці наративи - навколо яких, фактично, відбуваються активні дії спеціальних служб Російської Федерації", - сказала вона, запевнивши надати більш детальну інформацію щойно вона з'явиться.

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

У Держспецзв'язку хакерську атаку вважають найпотужнішою за останні чотири роки. Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора під час брифінгу повідомив, внаслідок дій зловмисників постраждало близько 70 сайтів.

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