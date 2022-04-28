Фактичну кількість загиблих і поранених дітей під час війни в Україні встановити неможливо - Денісова

Фактичну кількість загиблих і поранених дітей під час війни в Україні встановити неможливо - Денісова

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України постраждали щонайменше 610 дітей.

Утім фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах російські війська ведуть активні бойові дії.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Станом на 8 годину 28 квітня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинули 217 дітей та постраждали 393 дитини", - повідомила омбудсменка.

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