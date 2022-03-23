Фактор Білорусі і лють ворога від безсилля на фронті: як минула 27-ма доба війни

Фактор Білорусі і лють ворога від безсилля на фронті: як минула 27-ма доба війни

Українці відбили 7 атак ворога і знищили близько сотні окупантів за добу.

Через відсутність успіхів у війні з Україною росіяни перейшли до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Окупанти продовжують здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталах населених пунктах, історичних пам’ятках архітектури, школах, лікарнях та цивільних промислових виробництвах.

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В містах та селах, що чинять мирний опір, загарбники вдаються до мародерства, насильства стосовно мирного населення.

ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони утримують займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають йому вогневого ураження наявними силами та засобами.

Так, на Донецькому та Луганському напрямках, росіяни намагалися просунутись та закріпитись, але безуспішно.

Фактор Білорусі

Режим Лукашенка продовжує надавати військам РФ всебічну підтримку. Йдеться про використання аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я. Лукашенко і його посіпаки є співучасниками злочинів проти українського народу.

Разом з тим, існує ймовірність залучення збройних сил Білорусі у війні проти України. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі у війні.

Втрати ворога

Українські захисники відбили 7 атак ворога та знищили 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів, захопили 3 БМП-3.

Підрозділи ППО знищили повітряні цілі противника, а саме 2 БПЛА, 4 літаки та ракету "Точка-У". Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (цифри уточняються).

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