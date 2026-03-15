Фактор "Шахедів" буде значно меншим: Стерненко розповів, як зміняться російські атаки по Україні

Російським військам стає значно складніше проводити масовані атаки «Шахедами». Вожночас активність українських ударів по території РФ з березня зросла, а удари по ключових об’єктах енергетики обмежують доходи Москви від нафти.

Про це сказав радник міністра оборони з питань ефективного використання безпілотників на фронті, Сергій Стерненко 15 березня.

«На наступний рік фактор „Шахедів“ буде значно менший, аніж минулого року. Росіянам буде набагато складніше реалізовувати масовані атаки, та ефективність їхніх дій буде зменшуватися», — заявив він.

Водночас південні регіони України залишаються уразливими через труднощі з облаштуванням ППО в прибережних районах, але українська протидія вже дає помітний ефект.

Стерненко також зазначив, що активність українських ударів по території РФ значно зросла.

«Ми робимо удари більш інтенсивними, більш руйнівними, з урахуванням ключових об’єктів, важливих для експорту російських енергоресурсів», — пояснив Стерненко.

Слід завадити Москві продавати нафту

Радник міністра підкреслив стратегічну мету ударів по об’єктам, що є важливими для експорту російських енергоносіїв.

«Росіяни зараз думають, що вони можуть заробити дуже багато грошей на нафті, ціна на яку зросла через події на Близькому Сході. Але треба зробити так, щоб вони не могли її продавати», — сказав він.

За словами Стерненка, українські безпілотники вже успішно обмежують спроможність РФ проводити масовані атаки, а удари по стратегічним об’єктам лише посилюватимуться.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп тимчасово скасовує санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів. Так, нещодавній візит спеціального посланця Путіна Кирила Дмитрієва до США пов’язаний саме з пом’якшенням санкцій, і не пов’язаний із закінченням війни.