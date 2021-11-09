Фальшиві довідки мешканцям та підприємствам: у Дніпрі сімейний лікар попався на продажі фейкових ковід-документів

Наразі з ним працюють правоохоронці.
У Дніпрі затримали сімейного лікаря однієї із місцевих лікарень. Чоловік торгував підробленими ковід-сертифікатами.
Про це пише "Дніпро оперативний".
Як стало відомо, фейкові документи продавав сімейний лікар лікарні №8. Затримали його під час передачі першої частини коштів у розмірі 12,5 тисяч гривень. За цю суму чоловік нібито зробив першу дозу вакцини 10 місцевим мешканцям.
Фальшиві сертифікати медик готувався видати і працівникам одного з міських підприємств. За це йому мали заплатити 22,5 тисячі гривень.
Чоловіка затримали. За місцем його проживання та роботи правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Продовжуються досудові розгляди.
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