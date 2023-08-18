Фальшиві квитки на потяг Київ – Варшава: як "Укрзалізниця" їх вираховує

Взяти офіційний квиток на потяг Київ – Варшава дуже складно. На нього полюють перекупи, які непогано заробляють на перепродажі. Проте ви ризикуєте, коли купуєте квитки у спекулянтів.

Про це в "Укрзалізниці" повідомили журналістам "Сніданку з 1+1".

Як "Укрзалізниця" вираховує фальшиві квитки на потяг Київ – Варшава

Як борються з шахрайством

За словами голови "Укрзалізниці" Євгена Лященка, квитки й документи у пасажирів під час посадки на потяг перевіряють не лише провідники, а й воєнізована охорона. Річ у тім, що перекупи можуть підробити квиток. Зафіксовані випадки, коли прізвище було некоректне. Квитки "фотошоплять", змінюючи дані.

"Завдання воєнізованої охорони полягало в тому, щоб сканувати квиток, дивитися, ким він був куплений, на кого зареєстрований, і виявляти цей фотошоп", – зазначив очільник компанії.

Деякі перекупи комунікують з агенціями, які офіційно співпрацюють з "Укрзалізницею".

"Вони також приєднуються до нашої системи, але через модуль "букінгу", який непрозорий. На жаль, перекупи також співпрацюють з агенціями, якась кількість квитків за цією схемою реалізується", – пояснив Лященко.

Ця система існувала десятиліття. Голова Укрзалізниці проблем не заперечує і планує оновити систему вже 2024 року. На його думку, вихід лише один – усе діджиталізувати.

"На жаль, є проблеми всередині компанії. Проблема провідників, проблема касирів. Коли перекупи співпрацюють уже з нашими співробітниками. Це вже кримінальні кейси, серйозні правопорушення, за які має бути покарання. Над цим ми також працюємо", – визнав голова АТ "УЗ".

Але зараз, каже Лященко, лише мобільний додаток дав змогу заблокувати аж 900 перекупів. Деякі здавали аж по 200 квитків.

Варто зауважити, що компанія також почала співпрацювати з популярним сайтом оголошень. Тепер писати об’яви про продаж квитків не можна.

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