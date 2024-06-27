Фальшивий діагноз про інвалідність за $15 тисяч: у Миколаєві викрили схему ухилення від мобілізації

Зловмисників очікує покарання.
У Миколаєві поліцейські заблокували схему "звільнення" від військової служби.
Про це йдеться у повідомленні поліції регіону.
За даними правоохоронців, зловмисники за певну суму коштів в іноземній валюті пообіцяли клієнту вплинути на посадових осіб лікарського закладу щодо оформлення групи інвалідності та подальшого зняття чоловіка з військового обліку.
"У результаті спільної роботи зловмисників клієнти, сплативши 15 тисяч доларів, отримували обіцянку набути статусу людини з інвалідністю, що дозволяє військовозобов’язаним чоловікам перетнути державний кордон", - йдеться у повідомленні.
Після отримання останньої частини коштів у сумі 3000 доларів США правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі слідчі поліції оголосили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. За скоєне їм загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, працівники ДБР викрили посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.
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