Фальшивий "морський піхотинець": на Буковині чоловік прикинувся військовим, щоб виїхати за кордон (фото)

Чоловік був звільнений з війська ще у 2019 році, а потім вже самостійно вносив правки до свого військового квитка.

У Чернівецькій області прикордонники впіймали чоловіка, який видавав себе за військового, щоб перетнути кордон. Із собою він мав форму та документи

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.

Чоловік, який видавав себе за військового у відпустці, привернув увагу правоохоронців на одному із блок-постів Чернівецької області.

Чоловік із собою віз форму і мав документи / Фото: Держприкордонслужба України

Чоловік із собою віз форму і мав документи, та попри це більш прискіпливої перевірки не пройшов.

Чоловіка звільнили з війська у 2019 році

З’ясувалося, що чоловік був звільнений з війська ще у 2019 році, й потому вже самостійно вносив правки до свого військового квитка.

Документи затриманого "морського піхотинця" / Фото: Держприкордонслужба України

Документи затриманого "морського піхотинця" / Фото: Держприкордонслужба України

Як зазначили прикордонники, затриманий прямував не на відпочинок, а з метою незаконного перетину кордону. За інформацією ДПСУ, про це свідчать специфічні інструменти, які чоловік із собою віз.

Порушника затримали, щодо нього складений протокол про адмінпорушення.

Нагадаємо, на Буковині чоловік напав на представників ТЦК.

Читайте також провідні новини дня: