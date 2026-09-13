Фальшиві ліки для схуднення продавали по всій Україні: у мережі були десятки учасників

Збут підроблених ліків

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Співробітники Служби безпеки України та прокуратури ліквідували масштабну схему виготовлення та збуту фальсифікованого лікарського препарату для схуднення, який продавали фактично по всій території нашої держави.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про справу

За результатами комплексних заходів викрито діяльність злочинної організації, до складу якої входило понад 70 осіб.

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Відповідно до попередніх даних, завдяки схемі зловмисники заробили мільйони доларів США, які витрачали на люксові бренди, автомобілі та нерухомість.

СБУ

Як з’ясувало розслідування, фігуранти створили канал контрабанди в Україну активного фармацевтичного інгредієнта, який використовується у всесвітньо відомому лікарському препараті для схуднення.

У подальшому, із цієї сировини сумнівної якості, учасники схеми виготовляли підроблені медзасоби для схуднення та контролю цукру. Вони налагодили процес виробництва та зберігання в антисанітарних умовах у межах спеціально облаштованої підпільної лабораторії на Київщині.

Готову продукцію організатори схеми передавали спільникам, які продавали її по всій території України.

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Встановлено, що для просування та продажу нелегально виготовлених препаратів зловмисники використовували спеціально створені онлайн-платформи, а також мережу контактів із медичними центрами та косметологічними салонами, через які вводили в оману населення, надаючи підробленні сертифікати якості на продукцію.

Під час понад 250 обшуків виявлено докази незаконної діяльності оборудки та затримано 27 учасників схеми.

СБУ

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що лікарський препарат є підробленим.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинені організованою групою).

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Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Раніше СБУ запобігла замовному вбивству відомого громадського активіста на Київщині. За даними спецслужби, 19-річного мешканця Миколаєва завербувала ФСБ. Хлопець стежив за майбутньою жертвою, отримав зброю та мав влаштувати засідку під час ранкової прогулянки активіста. СБУ затримала його до скоєння злочину. Під час обшуків у нього знайшли три пістолети з глушниками та боєприпасами. Затриманому загрожує довічне ув’язнення

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