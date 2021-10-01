"Фантастична новина перед вихідними": у Netflix з'явилася українськомовна версія сервісу

Відтепер у Netflix також з’явилися українські сторінки в соцмережах та сервіс підтримки користувачів українською мовою.

Стриминґовий сервіс Netflix 1 жовтня запустив локалізовану версію сервісу українською мовою. Це означає, що фільми і серіали тепер будуть доступні не лише з субтитрами, але і з перекладом українською.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Локалізація розміщена за посиланням netflix.com/ua. Також з'явилися офіційні українськомовні сторінки Netflix, зокрема, у Facebook та Instagram.

"Netflix локалізовано в Україні! Фантастична новина перед вихідними. А ми отримали листа від Netflix з тим, що на платформі вже є український інтерфейс. Також компанія офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовну сторінку у Facebook. Обіцяють ще більше дубляжу та субтитрів українською. Заради таких змін і працюємо", - написав Федоров.

На Netflix уже доступні дубльовані українською мовою серіали, найпопулярніші з яких "Бріджертони", "Паперовий будинок", "Корона" тощо.

Також запрацювала українська служба підтримки, яка працює від 15:00 до 23:00 за Києвом. За допомогою можна звернутися телефоном або за допомогою чату.

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