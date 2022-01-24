"Фантастично": у Карпатах вдарило 23°C морозу (фото)

Такий вигляд сьогодні має станція рятувальників на горі Піп Іван Чорногірський.

Сьогодні вранці, 24 січня, на горі Піп Іван Чорногірський, де розташована станція карпатьких рятувльників, вдарило 23 градуси морозу. Ранкове фото своєї обледенілої станції надзвичайники опублікували на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на 08:10, 24 січня 2022 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер північний, 10-11 м/с., температура повітря -23°С", - йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Під цим дописом користувачі соцмереж не стримували свого захоплення морозним ранком на горі Піп Іван:

Краса і велич.

Прекрасно!

Холодом повіяло з фото.

Справжнісінька зима! Доброго ранку!

Чим вони там гріються?

Фантастично!

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