Для мережі «Аврора» підтримка культурних проєктів є одним із стратегічних напрямів. Адже культура — це потужна сила, яка поєднує минуле та сьогодення, формує національну ідентичність і надихає нові покоління. «Аврора» долучається до ініціатив, які допомагають зберігати спадщину та водночас відкривати її по-новому.

Щоб якомога більше українців змогли відчути мистецтво, зануритися у чарівний світ Марії Примаченко, де серед казкових рослин оживають фантастичні звірі, мережа «Аврора» разом з Ukraine WOW, Prymachenko Family Foundation та митцями Chiaozza створили унікальну колекцію товарів «Мистецтво в тобі».

Колекція складається з канцтоварів, товарів для декору інтер'єру, посуду та текстильних виробів. Блокноти, закладки, стікерпаки, тату сети, подушки-обіймашки, світильники, чашки, футболки, шопери та маски для сну — придбати унікальні товари можна з 26 вересня. Весь прибуток від продажу буде спрямований на підтримку українських музеїв.

Знайти товари з ексклюзивної колекції товарів за мотивами творчості Марії Примаченко можна буде:

у магазині «Аврора» на Контрактовій площі, вул. Костянтинівська, 2-А;

на інтерактивній виставці Ukraine WOW, що проходитиме на Центральному залізничному вокзалі Києва, простір на 14-й колії.

Варто відзначити, що колекція «Мистецтво в тобі» стала можливою завдяки співпраці команди «Аврори» з Анастасією Примаченко, правнукою легендарної мисткині та засновницею Prymachenko Family Foundation. Фонд надав дозвіл на використання картин Марії Примаченко, що дозволило втілити у життя ідею унікальної колекції. Впродовж більш ніж шести місяців команда «Аврори» шукала найкращих українських виробників, розробляла зразки та затверджувала їх із фондом.

«Для «Аврори» важливо, щоб майбутні покоління знали та пишалися українськими митцями, культурними діячами й історичними постатями. Для нас велика честь співпрацювати з фондом Марії Примаченко — видатної мисткині, чиї твори підкорили світ. Її творчість надихнула нас на створення унікальної лімітованої колекції товарів «Мистецтво в тобі», — зазначила Поліна Лендєл, бренд-директорка мережі мультимаркетів «Аврора».

Колекція товарів «Мистецтво в тобі» — це нагадування, що творчість, натхнення, краса й добро живуть у кожному з нас. Ексклюзивні товари від «Аврора», Ukraine WOW та Prymachenko Family Foundation — це подорож до глибини української душі через символи її міфічних звірів.

