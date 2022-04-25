"Фантазії ФСБ": СБУ відреагувала на "затримання неонацистів", які хотіли "вбити" пропагандиста Соловйова

"Фантазії ФСБ": СБУ відреагувала на "затримання неонацистів", які хотіли "вбити" пропагандиста Соловйова

В Росії заявили про "затримання неонацистів", які нібито хотіли вбити одного з їхніх основних пропагандистів Володимира Соловйова на замовлення СБУ. В українській спецслужбі відреагували на "нові фантазії" ФСБ РФ.

В Службі безпеки України повідомили, що з "цікавістю ознайомилися із черговим "креативом" ФСБ РФ, яка "героїчно затримала неонацистів", що нібито планували вбивство "громадського діяча" Володимира Соловйова на замовлення СБУ.

У зв’язку з цим в СБУ заявили, що не мають наміру "всерйоз коментувати нові фантазії російських спецслужб, котрі просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії".

"В. Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом - російським аналогом Геббельса - котрий обов'язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України", - наголошують у спецслужбі України.

Також в СБУ додали, що не мають жодних планів щодо вбивства Соловйова.

"Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності", - підсумували в Службі безпеки України.

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