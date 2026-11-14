"Фантоми" з'являться ще у двох областях України: як вони штрафуватимуть водіїв

«Фантоми» / © Олексій Білошицький

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З 16 листопада спеціальні автомобілі патрульної поліції «Фантом» почнуть працювати на дорогах Львівської та Одеської областей. Насамперед їх направлятимуть на найбільш аварійні ділянки, де водії часто перевищують швидкість і створюють небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Поліцейські «Фантоми» на дорогах України: як працюють автомобілі

Як пояснюють у Міністерстві внутрішніх справ України, «Фантоми» — це службові автомобілі патрульної поліції, які зовні майже не відрізняються від звичайних машин. Водії можуть навіть не помітити, що поруч рухається авто з комплексом автоматичної фіксації порушень.

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За інформацією МВС, усередині таких автомобілів встановлене спеціальне обладнання, яке вимірює швидкість транспортних засобів, розпізнає номерні знаки та передає інформацію до системи автофіксації.

«Комплекси можуть вимірювати швидкість як під час руху самого „Фантома“, так і коли він стоїть. Система фіксує порушення в обох напрямках — попутному та зустрічному. Тож поліцейському автомобілю не обов’язково перебувати на узбіччі, щоб зафіксувати перевищення швидкості», — пояснюють у відомстві.

Після фіксації порушення номерний знак розпізнається, а отримані дані передаються до системи автоматичної фіксації. Вона опрацьовує інформацію та формує постанову про адміністративне правопорушення.

«Головна мета використання „Фантомів“ — зробити контроль за дотриманням швидкісного режиму постійним і суттєво підвищити безпеку дорожнього руху на українських автошляхах», — підкреслюють у МВС.

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Які порушення ПДР можуть виявляти екіпажі «Фантомів»

Окрім контролю швидкості, екіпажі «Фантомів» можуть виявляти й інші порушення правил дорожнього руху. Як повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білецький, ідеться, зокрема, про:

проїзд на червоний сигнал світлофора;

перетин подвійної суцільної лінії дорожньої розмітки;

виїзд на смугу зустрічного руху;

інші порушення, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху.

У таких випадках поліцейські можуть зупинити водія та притягнути його до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що автомобілі патрульної поліції «Фантом» планують залучити до роботи ще у двох областях України — Львівській та Дніпропетровській, щоб посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху.

Також ми розповідали, як працюють такі спецавтівки на дорогах Києва: вони можуть вимірювати швидкість інших транспортних засобів під час руху та в нерухомому положенні, фіксувати перевищення як у попутному, так і в зустрічному напрямках. Після цього дані про порушення передаються до системи автофіксації, а водії можуть перевірити інформацію про штраф і сплатити його онлайн.

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