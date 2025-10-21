Фаріон не отримає звання Героя України посмертно — що сталося під час голосування

Ірина Фаріон / © ТСН

Верховна Рада України провалила голосування за депутатське звернення до Президента Володимира Зеленського щодо надання звання Героя України мовознавиці Ірині Фаріон посмертно. Рішення не набрало необхідної кількості голосів, що викликало дискусію про політичну волю та підтримку ініціативи.

Нестача голосів: 189 проти 226

Група депутатів, що подавала запит, прагнула відзначити Фаріон званням Героя України з врученням ордена.

Проте, під час вирішального голосування за направлення депутатського запиту до Президента, ініціативу підтримали лише 189 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах.

Раніше, під час попередньої підтримки рішення, голосів було трохи більше (199), але і цього виявилося недостатньо.

Вбивство, що сколихнуло Львів

Нагадаємо, мовознавиця Ірина Фаріон була убита 19 липня. Близько 19:30 у Львові на вулиці Масарика невідомий чоловік вистрелив у перехожу. Науковиця була госпіталізована з вогнепальним пораненням голови.

Незважаючи на проведену операцію, Фаріон померла після 23:00 того ж дня.

Після тривалого розслідування, в якому, зокрема, перевірялася версія про причетність російських неонацистів, правоохоронці затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка з Дніпра. Галицький райсуд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний свою провину в умисному вбивстві не визнає.