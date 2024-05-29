Фаріон поновили на посаді професорки кафедри української мови: рішення суду

Політехніка має виплатити Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі майже 124 тисяч гривень.

Сьогодні, 29 травня, Львівський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та поновив мовознавицю Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Львівської політехніки.

Про це пише Zaxid.net.

Як зазначається, Фаріон просила скасувати рішення суду першої інстанції та поновити її на посаді професорки. Крім того, виплатити їй середній заробіток за весь період вимушеного прогулу та компенсувати їй всі судові витрати.

Водночас представник політехніки наголосив, що рішення суду першої інстанції та звільнення Ірини Фаріон є законними. Згодом апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу Фаріон. А Галицький райсуд від 7 лютого цього року скасував та ухвалив нове рішення.

“Визнати незаконним та скасувати наказ ректора НУ “Львівська політехніка” від 15 листопада 2023 року про звільнення Фаріон Ірини Дмитрівни з посади професорки кафедри української мови з 16 листопада 2023 року та наказ ректора від 28 листопада 2023 року про внесення змін до наказу від 15 листопада. Поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови з 24 листопада 2023 року”, – йдеться в постанові апеляційного суду.

В межах рішення суду, політехніка має виплатити Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі майже 124 тисяч гривень, а також судовий збір. Постанова апеляційного суду вступає в дію з моменту проголошення, але ще може бути оскаржена в касації.

Нагадаємо, що вихідними в Києві стався скандал через російські пісні. На Троєщині компанія відпочивальників на березі водойми слухала російські пісні.

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