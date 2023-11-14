Фаріон прокоментувала скандал із студентом в Криму і заявила про "провокації ФСБ"

Екснардепка та філологиня Ірина Фаріон днями у своєму Telegram-каналі опублікувала скриншот листа від студента з Севастополя Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі. Хлопець у листі також підтримав заяви Фаріон про те, що військові мають спілкуватися українською мовою. Пізніше до хлопця навідалась ФСБ.

Ірина Фарін у своєму колонці для УП прокоментувала ситуацію із кримським студеном. Вона наголосила, що це може бути провокація Федеральної служби безпеки РФ.

"Якщо цей студент, що вмент відхрестився від своїх слів, реально з Криму, то він точно мав би знати про небезпеку підписуватися власним прізвищем. Попри те, він чомусь це зробив, і НЕ вказав, аби не ширити його допису публічно, про що деякі дописувачі зазначають і, як вислід, їхні дописи публікую анонімно. Чи не свідчить це про сплановану провокацію ФСБ...", - прокоментувала вона.

Філологиня також додала, що після оприлюдення інформацію про скандал зі студентом-першокурсником із Севастополя, на її адресу почали надходити погрози з московських номерів.

"Складається враження, що в цій зливі дзвінків і в дописі "студента з Криму" один диригент – московська ФСБ….звинувачення на мою адресу не мають під собою жодних підвалин, бо їхнє підґрунтя, найімовірніше, московське ФСБ. Маю намір щодо цього звернутися до СБУ", - резюмувала Ірина Фаріон.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець звернувся до СБУ після скандалу з Іриною Фаріон та студентом із Криму.

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