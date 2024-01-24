Фаріон вчергове висловилася про російськомовних: "Треба перестати їх розуміти"

На думку Ірини Фаріон, російськомовні люди в Україні, в яких не було можливості чути і вчити українську, самі в цьому винні. Щобільше, слід взагалі "перестати їх розуміти".

Про це мовознавиця Ірина Фаріон сказала в інтервю на YouTube-каналі "Студія Фаріон".

"Сорі, ай донт андестенд. Май нейтів ет стейт ленгвіч ши із юкрейн. І гоу аут. Просто перестати розуміти, усміхаючись і бажаючи натхнення", – вважає скандальна філологиня.

Нагадаємо, раніше українська мовознавиця та екснардепка від "Свободи" Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що не вважає українцями військових, які не спілкуються українською.

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