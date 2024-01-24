Фаріон висловилася про жорстку українізацію та новий виклик для мови

За словами Фаріон, нація має мати гідність і не поступатися.

Україні сьогодні потрібна українізація. Ба більше, перед українською мовою постає серйозний виклик.

Про це мовознавиця Ірина Фаріон сказала в інтерв'ю на YouTube-каналі "Студія Фаріон".

Як стверджує скандальна екснардепка, нам взагалі не потрібна ні жорстка, ні лагідна, а просто – українізація. Розділяти це поняття хибно. Це терміни-налички, каже Фаріон, за якими люди намагаються сховати свою безхарактерність.

"Щоб вимити смисли з терміну "українізація", боягузи чи ідіоти вигадали ось ці два терміни – лагідна українізація і жорстка українізація. Лагідна українізація – це щось зі сфери "вбий мене лагідно". Може, цей дрончик нехай залетить у мою ванну і не порушить спокій моєї спальні – це буде лагідна війна москалів з українцями", – запевняє Фаріон.

Крім того, вона зазначила, що вбачає новий виклик для української мови.

"Коли світ масово починає вивчати українську мову. Коли українська мова має стати засобом експансії, засобом заходження в кожну країну, нас збивають високоточною англомовною ракетою. І зіб'ють. Тому що це дуже потужна мова. Тому що нація, яка говорить цією мовою, має гідність, вона не компромісить, вона не поступається", – резюмувала жінка.

Раніше Фаріон заявила, що російськомовні люди в Україні, в яких не було можливості чути і вчити українську, самі в цьому винні. Ба більше, треба взагалі "перестати їх розуміти".

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