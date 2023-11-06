Фаріон висунула претензії "азовцям" через українську мову – у Мережі обурені її заявою (відео, фото)

Українська мовознавиця, докторка філологічних наук та народна депутатка 7-го скликання Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" українцями "азовців", які не говорять українською мовою. ЇЇ закиди викликали хвилю обурення в суспільстві.

Таку заяву Ірина Фаріон зробила під час інтерв'ю з журналісткою Яніною Соколовою.

"Я категорично цього (російську мову серед військових ЗСУ - ред.) не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні? І ви дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 статтю закону про Збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді", – сказала мовознавиця.

Яніна Соколова у відповідь сказала, що попри російську, "азовців" не можна назвати "кацапами", на що Фаріон відповіла:

"Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм".

Такі закиди Ірини Фаріон військовим обурили українців. У Мережі почали ширитись дописи на захист українських воїнів та хейт в бік Ірини Фаріон.

Коментарі людей після заяви Ірини Фаріон про військових та українську мову

Коментарі людей після заяви Ірини Фаріон про військових та українську мову

Коментарі людей після заяви Ірини Фаріон про військових та українську мову

Коментарі людей після заяви Ірини Фаріон про військових та українську мову

Коментарі людей після заяви Ірини Фаріон про військових та українську мову

Коментарі людей після заяви Ірини Фаріон про військових та українську мову

Коментарі людей після заяви Ірини Фаріон про військових та українську мову

Нагадаємо, "Епіцентр" втрапив у скандал через “російські” сувеніри для “героев нашего времени” (відео).

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