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Фаріон за життя написала послання своєму зятю, який нещодавно загинув на фронті

Фаріон за життя написала послання своєму зятю, який нещодавно загинув на фронті

Софія Особа (Семчишин) з чоловіком Василем та портретом Ірини Фаріон / Фото: Telegram Ірини Фаріон

Громадська діячка подякувала за любов до доньки і запевнила, що його діти Ева та Дмитро успадкували від нього найкращі риси.

Громадська діячка та колишня народна депутатка Ірина Фаріон, яку було убито в липні цього року у Львові, за життя написала щемливе послання своєму зятеві Василю Особі, які нещодавно загинув на фронті, вітаючи його з днем народження.

Спогадом про це у неділю, 6 жовтня, поділилася донька мовознавиці Софія Особа (Семчишин), опублікувавши скрин цього привітання у соцмережі.

“Дорогий, рідний, найкращий, найсильніший, найсвітліший, найвідповідальніший Сину... З трепетом вимовляю це слово вперше з великої букви. Вітаю з уродинами. Дякую тобі за твою Божість, Відданість і Служіння Україні”, - йдеться у дописі Ірини Фаріон.

Громадська діячка подякувала за любов до доньки і запевнила, що його діти Ева та Дмитро успадкували від нього найкращі риси — “високу моральність і світлість”.

Привітання від Ірини Фаріон своєму зятеві Василю Особі / ©
Привітання від Ірини Фаріон своєму зятеві Василю Особі

“Дуже скучаємо і чекаємо з великою Перемогою”, - завершила своє вітання Ірина Фаріон.

Нагадаємо, раніше донька Ірини Фаріон та дружина військового Софія Семчишин повідомила про загибель на фронті свого чоловіка Василя Особи.

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