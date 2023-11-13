Фаріон "здала" ФСБ проукраїнського студента у Криму – подробиці (фото, відео)

Через Ірину Фаріон до студента у Криму навідались російські силовики.

Екснардепка та філологиня Ірина Фаріон знову опинилися в центрі скандалу. Цього разу через її дописи до проукраїнського студента у Криму Максима Глібова навідалась Федеральна служба безпеки РФ.

Так, у своєму Telegram-каналі Фаріон опублікувала скриншот листа від студента-першокурсника філологічного факультету у Севастополі Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі.

Хлопець у листі також підтримав заяви Фаріон про те, що військові ЗСУ мають спілкуватися виключно українською мовою.

Лист до Фаріон Максима Глібова

Фаріон, виклавши листа від Максима, не приховала його особисті дані.

Згодом скриншот листа розповсюдили російські пропагандисти, які дякували Фаріон за "співпрацю". А пізніше до Максима Глібова навідалась ФСБ та змусила перепросити на камеру.

Відео з Максимом з'явилося у мережі.

Студент із Криму Максим Глібов / Фото: скриншот

Студент із Криму Максим Глібов / Фото: скриншот

"Зі мною провели інтелігентну бесіду і я повністю відмовляюсь від своїх поглядів, бо розумію, що був не правий", - йдеться у заяві студента після розмови з ФСБ.

У коментарях у Telegram-каналі Фаріон підписники одразу просили її приховати особисті дані студента, попередивши, що до нього можуть прийти російські силовики.

"Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище? Ви своє чого сховали? Заблокувати?", - відповіла Ірина Фаріон на коментарі людей.

Коментарі користувачів до Ірини Фаріон

"А ось і сам Максим Глібов студент-філолог, який підтримує український нацизм і чекає на прихід солдатів ЗСУ. Цього студента здала українська нацистка Ірина Фаріон, виклавши на своєму телеграм-каналі його лист до неї. Тепер Головне управління протидії екстремізму МВС РФ займається Максимом, його оточенням та викладачами. Ще раз, "дякую пані Фаріон", ви нам дуже допомогли", - написали пропагандисти.

Росіяни також додали, що Ірина Фаріон своїм постом підставила не лише Максима, а й усе його оточення однодумців, яке "вже встановив та відпрацював товарищ майор".

Скандальна заява Фаріон про військових ЗСУ

Ірина Фаріон звинуватила військових у тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" українцями тих, хто не говорить українською мовою. ЇЇ закиди викликали хвилю обурення в суспільстві та серед війсьокових.

Після її скандальної заяви військовий ЗСУ опублікував відео, на якому запропонував Ірині Фаріон йти самій воювати проти окупантів, якщо вона не цінить роботу військових, бо вони спілкуються російською.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції та СБУ через заяви Ірини Фаріон.

А студенти Національного університету "Львівська політехніка" вимагають негайно звільнити Ірину Фаріон.

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