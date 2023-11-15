Фаріон звільнили з Львівської політехніки (документ)

Колишню нардепку та мовознавицю Ірину Фаріон звільнили з посади викладачки кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка".

Фото наказу про звільнення оприлюднили у Мережі.

Як йдетья у наказі, причиною звільнення є вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (відповідно до п.3 41 статті Кодексу законів про працю).

Пізніше міністр освіти й науки України Оксен Лісовий підтвердив звільнення Фаріон.

"Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором. Студенти були, є і завжди будуть потужним рушієм змін та трансформацій. Позиція міністерства незмінна – людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти", – каже очільник Міносвіти.

Лісовий висловив сподівання, що СБУ у межах відкритого кримінального провадження "дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки".

Нагадаємо, що сьогодні, 15 листопада, СБУ відкрила кримінальне провадження за 4 статтями щодо Ірини Фаріон.

Скандал з Іриною Фаріон

Українська мовознавиця та екснардепка від "Свободи" Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою.

Зокрема, Фаріон заявила, що не вважає "азовців" українцями, бо вони не спілкуються українською.

Також вона звернулася до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умєрова з вимогою "вжити заходів щодо хамської поведінки" командирів "Азову".

Крім того Фаріон опублікувала лист від студента з окупованого Севастополя Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на ЗСУ в рідному Криму. Після цього до Максима навідалась ФСБ та змусила перепросити на камеру.

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