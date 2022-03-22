Фармацевтична компанія "Дарниця" вироблятиме ліки від COVID-19 за ліцензією Pfizer

Фармацевтична компанія "Дарниця" вироблятиме ліки від COVID-19 за ліцензією Pfizer

Українська компанія виграла конкурс та підписала угоду на отримання ліцензії.

Українська фармацевтична компанія "Дарниця" 18 березня виграла конкурс та підписала угоду на отримання ліцензії щодо розробки та виробництва орального протиковідного препарату Pfizer.

Про це повідомив виконавчий директор компанії Дмитро Шимків у Facebook.

"Дарниця" підписала угоду із МРР (The Medicines Patent Pool - організацією уповноваженою ООН) на отримання ліцензії щодо розробки та виробництва генеричної версії орального протиковідного препарату Pfizer нірматрелвіру (nirmatrelvir) у комбінації із низькою дозою рітонавіру (nirmatrelvir; ritonavir).

"Війна із агресором йде на нашій землі. Але й світова пандемія нікуди не поділася. В умовах воєнного стану в країні, а також на фоні пандемії, потужна та інноваційна фарма – це надважлива складова національної безпеки держави. "Дарниця" від сьогодні - перша та єдина в Україні, хто має право розробки та виробництва генеричної версії лікування COVID-19 для українських пацієнтів та медичних працівників, а також для всього регіону", - написав Шимків.

Нагадаємо, в Росії заявили про "несподіваний український слід" у пандемії COVID-19 (відео).

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