Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв
2 хв

Фармацевти у дистрибуції: нові можливості кар'єри Новини компаній

Досвід роботи першостольником — це набір унікальних навичок, який розглядають як цінний актив у фармацевтичній дистрибуції.

Фармацевти у дистрибуції: нові можливості кар'єри

Компанія БаДМ, одна з провідних дистриб’юторських компаній, залучає фахівців з фармацевтичною освітою, пропонуючи їм альтернативу традиційній кар'єрі. 

Чому фармацевти обирають дистрибуцію? 

У спеціалістів галузі може виникнути бажання до нового виклику та ширших горизонтів. Дистрибуція ж пропонує динамічне середовище, де фармацевтичні знання поєднуються з масштабними бізнес-процесами та управлінськими рішеннями. 

«Ми цінуємо у кандидатів фармацевтичний досвід — це ґрунтовне знання асортименту, вміння орієнтуватися в термінології та розуміння потреб споживачів», — розповідає один із керівників центрального офісу БаДМ. 

Які позиції доступні в БаДМ для фармацевтів? 

Компанія виділила три ключові напрямки, що вимагають фармацевтичної освіти: 

Оператор колл-центру — займається прийомом та обробленням замовлень, надає консультації клієнтам з асортименту та наявності товару. 

Менеджер із закупівель — відповідає за ведення контрактів з постачальниками, планування закупівель та проведення переговорів. 

Уповноважена особа на аптечному складі — здійснює контроль якості ліків, перевіряє документацію та забезпечує відповідність норм зберігання. 

Кожна з цих позицій та багато інших дозволяють фахівцям застосувати свої фармацевтичні знання в масштабному середовищі дистрибуції. 

Що отримують фармацевти в БаДМ? 

Прискорений кар'єрний розвиток. Компанія готова розглядати фахівців, які ще вчора працювали першостольниками, на одні з найвідповідальніших позицій — наприклад, комерційний менеджер. Разом з новою посадою працівники отримують і належний відповідальності рівень доходу. 

Стабільність великої компанії. Прозора система оплати праці, офіційне працевлаштування, дотримання стандартів безпеки — все це дає впевненість у завтрашньому дні та можливість планувати своє майбутнє. 

Які навички стають конкурентною перевагою? 

Важливими навичками є компетенції, набуті в фармацевтичній галузі, які стають міцною основою для успішного кар'єрного зростання в оптово-дистрибуційному секторі: 

  • вміння ефективно комунікувати з різними категоріями клієнтів, 

  • здатність швидко приймати обґрунтовані управлінські рішення, 

  • психологічна стійкість до стресових ситуацій. 

Потрібно лише масштабувати набуті знання на рівень фармдистрибуції. 

Робота для фармацевтів у дистрибуції: нові можливості 

Не всі фармацевти розуміють справжню цінність свого досвіду — це унікальне поєднання фахових та управлінських компетенцій, які високо цінуються в дистрибуційному сегменті фармсектору. 

«Дистрибуція — це можливість для фахівців працювати з великими обсягами, відповідати за складні логістичні рішення та будувати кар’єру в БаДМ, де цінують точність, знання й готовність брати на себе відповідальність», — коментує Дмитро Бабенко, в.о. генерального директора ТОВ “БаДМ”. 

Ваші знання можуть стати ключем до нової професійної реальності, подробиці за посиланням. 

34
