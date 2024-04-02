Фартовий мешканець Дніпропетровщини тричі за останій час виграв у лотерею: відомі суми

До цього йому також щастило.

Мешканець Павлограда, що в Дніпропетровській області, втретє за останні чотири місяці виграв чималий лотерейний приз.

Про це повідомляє msl.ua.

Так, нещодавно у лотереї "Переможна 4" він виграв 173 000 гривень.

Фартового чоловіка звуть Володимир. Він і сам не може пригадати скільки разів йому вдавалося виграти призи у декілька тисяч гривень: "Я вигравав у "Лото-Забава" 7 500 гривень, у "Спортпрогноз", "Переможна 4" та ще в декількох лотереях. Якщо ви думаєте, що я багато витрачаю на лотереї, тому і багато виграю ­– ні, це не так. Більш того, я купую недорогі лотереї".

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Своєю улюбленою лотереєю Володимир вважає "Переможну 4", бо в ній йому особливо щастить: "Напередодні Нового року я купив білет за 5 гривень і виграв 43 000 гривень, тиждень тому виграв 4 000 гривень, а 25 березня виграв 173 000 гривень. Ось тепер думаю, може спробувати виграти пів мільйона?!".

Щодо планів на виграні кошти, Володимир повідомив, що вже знає на що їх витратить, але хоче залишити свої плани у таємниці.

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовиця з Волині довірилась гороскопу та розбагатіла на 500 000 гривень. Наприкінці лютого вона побачила у гороскопі на березень хороший прогноз для свого знаку зодіаку, і одразу вирішила, що потрібно купити лотерею.

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