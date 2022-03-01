"Фашисти, їдьте додому": у Мелітополі люди зупинили колону військової техніки голими руками (Відео)

"Фашисти, їдьте додому": у Мелітополі люди зупинили колону військової техніки голими руками (Відео)

На ролику видно, як група місцевих жителів перекрила дорогу та скандує: "Вбивці", "Фашисти", "Ідіть додому".

У Мелітополі місцеві мешканці перекрили дорогу окупантам із військовою технікою. Злочинці відкрили вогонь у повітря, щоб зупинити мітингувальників. Проте це не допомогло.

Відповідне відео на своїй сторінці у соцмережі опублікував заступник міністра МВС Антон Геращенко.

На ролику видно, як група місцевих жителів перекрила дорогу та скандує: "Вбивці", "Фашисти", "Ідіть додому". Навпроти них у цей момент був окупант з автоматом в руках. Щоб розігнати натовп, він відкрив вогонь у повітря, проте мешканців Маріуполя це не злякало.

"Ми без зброї", — кричали мітингувальники.

Зрештою окупанти на автомобілях все ж таки прорвали оточення.

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