Фасував і робив "закладки": у Харкові на продажі наркотиків викрили контрактника

Фасував і робив "закладки": у Харкові на продажі наркотиків викрили контрактника

Військовому незабаром обиратимуть міру запобіжного заходу.

Контрактник військової частини Харківського гарнізону торгував у Мережі наркотиками. Для пошуку своїх клієнтів він використовував один із спеціалізованих Telegram-каналів. Його викрила СБУ.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, військовий займався збутом оптових партій наркотиків у різних районах Харкова. Заборонені речовини контрактнику поштою надсилав спільник. Надалі наркоторговець розфасовував "товар" в орендованій квартирі.

Зловмисник збував наркотики через створені так звані "закладки" на території обласного центру. У нього та в приміщенні поштового відділення правоохоронці вилучили оптові партії мефедрону, PVP і канабісу; електронні ваги та упаковку для наркотиків. Силовики також знайшли підготовлені "закладки".

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Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Полтавській області правоохоронці викрили групу осіб, які займалися виготовленням та збутом наркотичних засобів. Усього в них вилучили психотропних речовин та прекурсорів на суму в понад 80 тисяч гривень за цінами чорного ринку.

Як повідомлялося, 37-річний рівнянин збув поліцейським 40 грамів кокаїну, орієнтовна вартість якого – понад 100 тисяч гривень. Це була оперативна закупка правоохоронців, про яку продавець наркотиків і не здогадувався.

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