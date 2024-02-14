"Фаталістична та антиукраїнська хр**ь у стрічці": військовий жорстко висловився щодо мобілізації в України

Мова йде про публікацію невідомого автора, де той заявляє, що в нашій державі є три варіанти життя.

В Україні соцмережами шириться критика щодо мобілізації та обмежень для військовозобов'язаних людей. Водночас українські захисники називають такі повідомлення “фаталістичними”, а пишуть їх начебто “бородаті вишеньки”.

Про це на своїй сторінці написав військовий Вахтанг Кіпіані.

Він наголосив, що вчергове побачив “фаталістичну та антиукраїнську хр**ь у стрічці”.

Зокрема, мова йде про публікацію невідомого автора, де той заявляє, що в нашій державі є три варіанти: померти на війні, стати ухилянтом чи втекти за кордон.

“Коли я вчергове бачу отаку фаталістичну та антиукраїнську хр**ь у стрічці, то в половині випадків автором є бородата мамина вишенька призовного віку, яка працює в айті. Опції захищати свій дім, рідних і все те, що зовсім не пафосно називається батьківщиною, у свідомості цих інфузорій у принципі нема”, - написав Кіпіані.

Нагадаємо, що прийняття законопроєкту про мобілізацію в Україні знову відклали - тепер документ планують розглянути лише на початку березня.

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