Фатальна "медуза": в Одесі артистка впала під час повітряного шоу (відео)

Жахливе падіння: танцівниця з «Ібіци» опинилася в лікарні після невдалого виступу

Поліція встановлює обставини падіння танцівниці з висоти під час шоу з підняттям у повітря «медузи» у популярному одеському клубі Ібіца. Повідомлення про падіння надійшло правоохоронцям по лінії 102.

«На місце події виїжджали правоохоронці, працювала слідчо-оперативна група. Наразі проводиться розслідування. Відомості про випадок внесено до ЄРДР по статті 272, частина друга — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», — розповіли ТСН.ua у поліції Одеської області.

У поліції повідомили, що після падіння з висоти дівчина була госпіталізована до медичного закладу.

«Які вона отримала травми і який її стан, нам наразі невідомо — це питання до медиків», — додали у поліції.

