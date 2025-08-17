- Дата публікації
Фатальна "медуза": в Одесі артистка впала під час повітряного шоу (відео)
У клубі в Одесі під час виступу повітряна гімнастка впала з висоти.
Поліція встановлює обставини падіння танцівниці з висоти під час шоу з підняттям у повітря «медузи» у популярному одеському клубі Ібіца. Повідомлення про падіння надійшло правоохоронцям по лінії 102.
«На місце події виїжджали правоохоронці, працювала слідчо-оперативна група. Наразі проводиться розслідування. Відомості про випадок внесено до ЄРДР по статті 272, частина друга — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», — розповіли ТСН.ua у поліції Одеської області.
У поліції повідомили, що після падіння з висоти дівчина була госпіталізована до медичного закладу.
«Які вона отримала травми і який її стан, нам наразі невідомо — це питання до медиків», — додали у поліції.
Раніше повідомлося, що племінниця засновника цирку «Кобзов» Вероніка Кобзова трагічно загинула, зірвавшись із 15-метрової висоти.