Фатальна поїздка: на Хмельниччині водій мотоцикла відправив на той світ свого пасажира

Перевірка показала, що 21-річний мотоцикліст перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі поблизу с. Бутівці Старокостянтинівської тергромади.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

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21-річний житель с. Костянець, керуючи мотоциклом "Ліфан", не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся.

У результаті ДТП 16-річний пасажир мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події. Ще один 18-річний пасажир отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до місцевої лікарні.

Водієві надали медичну допомогу без госпіталізації. Перевірка показала, що він перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Раніше стало відомо, що у Рівненській області мотоцикліст збив п'ятирічну дівчинку, яка їхала на велосипеді.

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