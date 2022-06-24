Фатальна пожежа: в Одеській області у власному будинку згорів чоловік

Фатальна пожежа: в Одеській області у власному будинку згорів чоловік

В Одеській області під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік.

Подія трапилася в селі Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району 23 червня.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Одеської області.

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Загорівся приватний будинок та сусідні споруди. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка. Причини пожежі наразі встановлюються.

Ще одна пожежа трапилася в Одесі на вулиці Миколаївська дорога. За даними рятувальників, пожежа виникла у складському приміщенні.

Нагадаємо, у приватному житловому будинку в Києві сталася смертельна пожежа.

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