Фатальна пожежа: в Одеській області у власному будинку згорів чоловік

В Одеській області під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік.
Подія трапилася в селі Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району 23 червня.
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Одеської області.
Загорівся приватний будинок та сусідні споруди. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка. Причини пожежі наразі встановлюються.
Ще одна пожежа трапилася в Одесі на вулиці Миколаївська дорога. За даними рятувальників, пожежа виникла у складському приміщенні.
Нагадаємо, у приватному житловому будинку в Києві сталася смертельна пожежа.
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