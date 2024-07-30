Фатальне фіаско: ЗСУ розгромили ворожу техніку й окупантів на Курахівському напрямку (відео)

Масований штурм ворога знову зазнав невдачі.
Армія РФ знову намагалася прорвати оборону Таврійських десантників на Курахівському напрямку. Окупанти кинули в наступ 57 одиниць бронетехніки, але були зупинені ЗСУ.
Про це пише повідомили у Десантно-штурмових військах.
По ворогові ефективно відпрацювали українські артилеристи, оператори ударних дронів, протитанкісти, сапери та піхота.
Деталі
Як зазначається, росіяни впродовж одного дня задіяли шалену кількість техніки, а саме – 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та 1 багі. Втім усі зусилля противника вкотре були помножені на нуль. Наші захисники вразили:
- 12 бойових броньованих машин
- 8 російських танків
- 9 мотобайків
- багі.
Крім того, знищено 36 окупантів, ще 32 – зазнали поранень.
"Скалічені російські штурмовики з відірваними кінцівками, які відчули лють Таврійських десантників і в паніці кидаються повзти з поля бою – ось що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь в "сво", – підсумували у військах.
Нагадаємо, загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 по 30 липня 2024 орієнтовно склали особового складу близько 577 060. За добу ЗСУ ліквідували 1060 осіб.
Читайте також: