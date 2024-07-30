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Фатальне фіаско: ЗСУ розгромили ворожу техніку й окупантів на Курахівському напрямку (відео)

Фатальне фіаско: ЗСУ розгромили ворожу техніку й окупантів на Курахівському напрямку (відео)

Робота по ворогові на Курахівському напрямку

Масований штурм ворога знову зазнав невдачі.

Армія РФ знову намагалася прорвати оборону Таврійських десантників на Курахівському напрямку. Окупанти кинули в наступ 57 одиниць бронетехніки, але були зупинені ЗСУ.

Про це пише повідомили у Десантно-штурмових військах.

По ворогові ефективно відпрацювали українські артилеристи, оператори ударних дронів, протитанкісти, сапери та піхота.

Деталі

Як зазначається, росіяни впродовж одного дня задіяли шалену кількість техніки, а саме – 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та 1 багі. Втім усі зусилля противника вкотре були помножені на нуль. Наші захисники вразили:

  • 12 бойових броньованих машин
  • 8 російських танків
  • 9 мотобайків
  • багі. 

Крім того, знищено 36 окупантів, ще 32 – зазнали поранень.

"Скалічені російські штурмовики з відірваними кінцівками, які відчули лють Таврійських десантників і в паніці кидаються повзти з поля бою  ось що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь в "сво", – підсумували у військах.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 по 30 липня 2024 орієнтовно склали особового складу близько 577 060. За добу ЗСУ ліквідували 1060 осіб.

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